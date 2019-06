LIVE - Under 17, Roma-Napoli 0-0: comincia la partita!

Premi f5 per aggiornare!

16' - Calcia Cioffi, nessun problema per il portiere che blocca la conclusione centrale.

15' - Manovra sterile per gli azzurrini che non trovano gli spazi giusti per colpire.

13' - La Roma non sfrutta, può ripartire il Napoli.

12' - Zalewski! Prova la conclusione in rovesciata, palla deviata ancora in calcio d'angolo,

11' - La Roma guadagna calcio d'angolo, Napoli che si dispone in area.

9' - Il giallorosso Bove prova la conclusione, palla che termina in curva.

7' - Roma che per il momento fa girare il pallone, Napoli attendista.

4' - DOPPIA TRAVERSA ROMA! Prima Milanese e poi Zalewski colpiscono la traversa nell'arco di pochi istanti l'una dall'altra!

1' - COMINCIA LA PARTITA!

20.28 - Squadre in campo!

20.07 - Di seguito le formazioni ufficiali:



ROMA: Boer, Tomassini, Suffer, Tripi, Buttaro, Astrologo, Cancellieri, Bove, Agostinelli, Milanese, Zalewski. Panchina: Trovato, Morichelli, Ciucci, Muteba, Aglietti, Carlucci, Ciervo, Travaglini, Tueto Fotso.

NAPOLI: Maione, Parisi, Romano, Ceparano, Costanzo, D’Onofrio, Cavallo, Virgilio, Montaperto, Marrazzo, Cioffi. Panchina: Mancino, Musella, Sepe, Somma, Carbone, Cretella, Mancino, D’Agostino, Altomare.

Amici di Tuttonapoli, bunasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, semifinale Scudetto del campionato Under 17! L’incontro vedrà gli azzurrini giocare alle 20,30 presso lo stadio “Benelli” di Ravenna. Dopo la semifinale persa dagli azzurri Under 15 proprio contro la Roma, ci sono di nuovo i giallorossi sul cammino dei partenopei. In finale è già approdata l'Inter, vincitrice in serata per 3-0 contro l'Atalanta. Il Napoli arriva al match contro la Roma, invece, dopo aver superato la Fiorentina.