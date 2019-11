Liverpool, la vittoria col Napoli è fondamentale per Klopp: il motivo è nel calendario

(Da Liverpool, Gennaro Di Finizio) - Il Liverpool è il campione in carica della Champions League, e questo è un dato di fatto. Affrontare i reds non può essere facile per nessuno, e domani ad Anfield scenderà in campo un Napoli estremamente in difficoltà, per il quale quella contro i reds è una sfida più che proibitiva.

Un altro dato di fatto, poi, è che al Liverpool la vittoria sarebbe necessaria per conquistare matematicamente l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Al di là dell'importanza della qualificazione in se, quella di domani può essere una partita chiave per il Liverpool in vista di quelli che saranno i prossimi impegni per i ragazzi di Klopp.

Il calendario dei reds, infatti, non è per niente semplice nell'immediato futuro. Tanti impegni si accavalleranno per la squadra inglese, di fatto rendendo la qualificazione anticipata un aspetto chiave per poter accantonare momentaneamente un pensiero più che ingombrante.

Un susseguirsi di impegni, dalla Premier alla Carabao Cup passando ovviamente per la Champions ma anche per il Mondiale per Club, che trasforma il prossimo mese dei reds in un tour de force massiccio e decisamente singolare: il calendario, infatti, prevede da qui a fine anno ben 11 gare (12, con la finale del Mondiale per club che il Liverpool dovrebbe conquistare senza particolari problemi) in 30 giorni.

Uno stress psicologico e fisico che metterà a dura prova la squadra di Klopp, con il tecnico che dovrà avvalersi anche dei giovani del club, provando magari a lanciare qualche formazione "di fortuna", nella speranza di poter far riposare qualcuno tra i numerosi impegni.

Il calendario del Liverpool da domani a fine anno (in maiuscolo le gare in trasferta).

27 novembre - Napoli - Champions League

30 novembre - Brighton - Premier League

4 dicembre - Everton - Premier League

7 dicembre - BOURNEMOUTH - Premier League

10 dicembre - SALISBURGO - Champions League

14 dicembre - Watford - Premier League

17 dicembre - ASTON VILLA - Carabao Cup

18 dicembre - Monterrey o Al-Sadd/Hienghène - Coppa del mondo per club (a Doha)

21 dicembre - WEST HAM - Premier League

26 dicembre - LEICESTER - Premier League

29 dicembre - Wolverhampton - Premier League