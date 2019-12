Lobotka, il regista dinamico scoperto studiando Fabian: i retroscena

Tra i candidati al ruolo di regista nel 4-3-3 di Gattuso c'è anche Stanislav Lobotka. "Grande calciatore, prendilo", è il virgolettato di Marek Hamsik, riportato dall'edizione on line del Corriere dello Sport, in merito a quando l'ex capitano fu consultato dal ds Giuntoli sulle qualità del compagno di nazionale. Quell'investitura torna attuale, così come le relazioni del club - si legge - dopo aver mandato osservatori speciali in Spagna per studiare Fabian e scoprire anche "la lungimiranza di questo slovacco, regista classico, che alle spalle di Hamsik era riuscito a conquistarsi la stima e la riconoscenza del proprio capitano. Ha gamba, corre per sé e se capita anche per te, ed uno spiccato senso geometrico". La clausola ha frenato finora il decollo di diverse trattative, ma adesso i tempi sono cambiati perché il Celta Vigo sta attraversando un periodaccio.