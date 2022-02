Lobotka lavora in campo: c'è uno spiraglio per una convocazione per la Lazio

Stanislav Lobotka, un tempo divenuto elemento marginale, è divenuto il rimpianto

Stanislav Lobotka, un tempo divenuto elemento marginale, è divenuto il rimpianto, scrive il Corriere dello Sport ricordando la gara dell'andata in cui si mise in mostra nella grande vittoria del Napoli: "La vigilia più breve che si ricordi, queste settantadue ore che stanno sfilando via tra le riflessioni più complesse, si è andata ingrossando d’un alito di fiducia e quando Lobotka ha cominciato a procedere con il «personalizzato in campo», s’è avuta la percezione ch’esista anche una sola possibilità di portarselo all’Olimpico, per fargli respirare di nuovo il profumo di quell’erba da rendere ancora più verde".