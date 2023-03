Lobotka: "Spalletti ha creduto me! Scudetto? Non ci aspettavamo un cammino così. Su Kvara..."

Stanislav Lobotka, secondo miglior giocatore slovacco dietro Skriniar, ha parlato a Sport24

Stanislav Lobotka, secondo miglior giocatore slovacco dietro Skriniar, ha parlato a Sport24: "A differenza di Gattuso, Spalletti ha creduto in me. Non mi sono mai sentito bene come adesso, sento piena fiducia, voglio continuare così.

Primo posto? Non mi aspettavo potessimo avere un cammino così importante. Siamo molto felici e ora dobbiamo continuare così.

Kvaratskhelia? Non lo conoscevo, non sapevo nulla di lui. Probabilmente solo in Georgia sapevano di questo talento straordinario. Sta dimostrando gara dopo gara di che pasta è fatto".