Londra, l'ambasciatore italiano: “Deroga? Non ancora ufficiale. Ingiusto escludere alcuni giocatori”

Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano a Londra, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Sono tifoso del Napoli da quando sono nato e ho continuato ad esserlo.

Sulla deroga del governo inglese: Non ho ancora notizie ufficiali su questo. Spero possano giocare, sarebbe giusto cosi. Attendiamo. Ci tengo a precisare che noi non siamo stati direttamente coinvolti in questo. Il tutto è arrivato tramite l’Uefa, io mi sono limitato a leggere le notizie sugli organi di stampa.

Ci sono dei controlli per arrivare qui e chi è doppiamente vaccinato può entrare e fare un tampone ovviamente dall’esito negativo. Deve dimostrare di aver concluso il ciclo vaccinale. Non c’è obbligo di isolamento, ma bisogna dimostrare di aver fatto la doppia dose di vaccino”.