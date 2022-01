Lozano a Dazn: "Scudetto? Campionato ancora lungo, ma pensiamo solo a noi"

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta decisiva per la vittoria sul Bologna: “In corsa per lo scudetto? Dobbiamo fare le nostre partite senza pensare agli altri. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare solo a vincere nonostante i risultati degli altri.

Come mi sento? Sono stanco, ma la gamba viaggia bene.

La mia prestazione? Devo pensare a giocare poi sta al mister decidere.

Osimhen? Deve abituarsi alla maschera perché è difficile giocarci”.