Lozano al 45': "Gattuso parla a tutti allo stesso modo, mi chiede di fare ancora più fase difensiva"

Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio sul campo del Crotone grazie alla rete di Insigne. All'intervallo Hirving Lozano, autore di una buona prestazione nel primo tempo, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Cosa mi ha detto Gattuso? Non lo so. Dobbiamo fare ancora di più la fase difensiva, lo dice sempre. Gattuso è così, parla con tutti allo stesso modo"