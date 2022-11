Lozano choc: "Covid? Film dell'orrore! Tre mesi isolato, stavo impazzendo! Chiesi di tornare a casa"

In una lunga lettera aperta pubblicata da The Players Tribune, l'attaccante del Napoli Hirving Lozano si è raccontato tra passato e presente

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In una lunga lettera aperta pubblicata da The Players Tribune, l'attaccante del Napoli Hirving Lozano si è raccontato tra passato e presente: "Non molto tempo dopo la partenza di Ancelotti, arrivò il Covid. Ana e i bambini erano tornati in Messico e io avrei dovuto raggiungerli durante una pausa internazionale nel marzo del 2020, ma all’improvviso tutti i voli furono cancellati e io rimasi intrappolato da solo dall’altra parte del mondo.

All’inizio, nessuno capiva cosa stesse succedendo. Pensavo che la cosa si sarebbe risolta in pochi giorni. Dopo qualche settimana, ho detto al club che non ce la facevo più. Li ho supplicati di lasciarmi tornare a casa. Ma loro dicevano: “Guarda, non puoi andartene. Non si tratta solo di una multa, finirai in galera”.

Fu un momento da film dell’orrore. Alla fine, come molte persone in quel periodo, trascorsi tre mesi da solo, e mi sembrò di impazzire. Mi sentivo così solo e così lontano dai miei sogni. Mi ero trasferito in Europa per la mia famiglia e ora eravamo così lontani. Non avevo nemmeno il calcio come distrazione".