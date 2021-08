Lozano in partenza per l'Italia: "Andiamo, ma non sono ancora al massimo"

Nella giornata di domani Hirving Lozano si aggregherà al Napoli in ritiro a Castel di Sangro. Da poco l'attaccante messicano è partito dal suo paese, pronto a ricominciare in azzurro. Anche se le sue condizioni fisiche non sono ancora perfette. Lo sottolinea lui stesso, secondo dichiarazioni riportate dall'edizione messicana di As: "Andiamo, andiamo, ma non sono ancora al massimo".