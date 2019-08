"Lozano? Mi piace da morire", le parole che molti hanno dimenticato sul primissimo obiettivo

Hirving Lozano è da sempre la primissima scelta di Carlo Ancelotti, rimasto stregato dall'attaccante nel mondiale che seguì come commentatore per la tv messicana prima di raggiungere Castel Volturno. Il Napoli lo cercò già a gennaio, trovando l'opposizione del PSV, eppure molti non sono convinti di questo. E soprattutto sui social, ma non solo, si mette in dubbio che la società abbia accontentato l'allenatore. "Lozano? Mi piace da morire", questo il virgolettato di Carlo Ancelotti in un'intervista del 19 gennaio al Corriere dello Sport, per poi ripetersi varie volte in conferenza stampa. Domani raggiungerà l'Italia, mercoledì farà le visite mediche, e giovedì - quando dovrebbe aggregarsi al gruppo a Castel Volturno - Ancelotti sicuramente sarà soddisfatto di vedere una delle sue richieste esaudite.