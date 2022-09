Lozano, paura alle spalle: la decisione di Spalletti per il Liverpool

A fornire gli aggiornamenti sulle condizioni del messicano, uscito per infortunio contro la Lazio, è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sta Hirving Lozano? A fornire gli aggiornamenti sulle condizioni del messicano, uscito per infortunio contro la Lazio, è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Lozano, dopo lo scontro con Marusic in Lazio-Napoli che l’ha costretto ad uscire dal campo a fine primo tempo, si è sottoposto a tutti gli esami che hanno dato esito negativo. Gli ulteriori controlli radiologici presso la clinica Pineta Grande e la consulenza neuro-chirurgica con il Dott. Bucciero hanno confermato che non ci sono fratture e altre complicazioni, si è trattato di un trauma cranico.

Ieri il Chucky ha svolto lavoro personalizzato, dovrebbe essere disponibile per la gara contro il Liverpool ma probabilmente partirà dalla panchina, con Politano in campo dal primo minuto".