Lozano stizzito sui social: "Amici e familiari non parlano per me, sono solo speculazioni"

Hirving Lozano vuole spegnere le voci sul suo futuro, che verrà discusso nelle sedi opportune. Questo il messaggio lanciato dal messicano, che su Instagram ha pubblicato questo post: "Considerate alcune notizie e interviste che circolano su internet, ritengo opportuno effettuare il seguente chiarimento. Qualsiasi comunicazione sulla mia carriera presente e futura sarà valida solo quando proverrà dalla mia voce e/o da quella dei miei rappresentanti.

Gli argomenti relativi alle mie attività professionali vengono discussi solo all'interno di una cerchia molto ristretta di collaboratori a cui familiari e amici non partecipano. Nessuno, quindi, è a conoscenza di piani, impegni e attività; quindi qualsiasi commento in merito è privo di certezza e dovrebbe essere considerato solo come una mera speculazione".