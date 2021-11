Lozano un anno fa: "Mi piacerebbe il Barça. Dissi a mia moglie: che ci facciamo qui?"

Dopo le ultime dichiarazioni che hanno fatto discutere (poi è arrivato il chiarimento via social), l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato altre parole di Hirving Lozano di un anno fa alla stessa emittente. Anche in quel caso si parlava di futuro e di mercato, non è stato diverso il suo pensiero anche se espresso con altre parole: "Per il mio futuro dipende da tante cose, se dovessi scegliere una squadra in cui mi piacerebbe giocare opterei per il Barcellona. Ripetevo a mia moglie cosa ci facciamo qui? Poi Gattuso mi ha aperto gli occhi e anche grazie a Dio siamo andati avanti".