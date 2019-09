Mane show, Liverpool ok col Newcastle ma si fa male Origi: ansia per Klopp

Il Liverpool supera 3-1 il Newcastle in rimonta. Quasi tutto facile per la squadra di Klopp che esulta grazie alla doppietta di Mane e al gol di Salah. Ma Klopp è in ansia per le condizioni di Origi. L'attaccante è uscito al 37' per una distorsione alla caviglia sinistra e ora le sue condizioni in vista di martedì sono da valutare.