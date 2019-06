Manolas si allena in Grecia, ma non arriverà subito a Dimaro: ha diritto a ferie supplementari

Vacanza nella sua Grecia, nell’isola di Naxos, per il difensore Kostas Manaols che è pronto a lasciare la Roma per approdare in azzurro. La conoscenza con il gruppo e con Carlo Ancelotti, dopo l’ufficialità dell’affare, avverrà a Dimaro. Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, però, il calciatore non arriverà dal primo giorno nel ritiro in Trentino (in programma dal 6 al 26 luglio): “Kostas, infatti, è reduce dalle qualificazioni a Euro 2020 con la Grecia e dunque ha diritto a ferie supplementari rispetto ai colleghi liberi da impegni del genere”, spiega il quotidiano che rivela come Manolas si stia allenando con il Pannaxiakos, il suo primo club, per presentarsi in forma a Dimaro. “Nelle prossime ore - scrive però il quotidiano - non è escluso un blitz a Napoli (o a Roma) per la firma”.