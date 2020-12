Maradona, ancora dettagli inquietanti: "In casa non c'era nemmeno un defibrillatore!"

Non c'è pace per Diego Armando Maradona, nemmeno dopo la sua morte. In queste ore si sta cercando di ricostruire, provando a capire come e soprattutto a causa di chi o che cosa si sia arrivati alla morte del campione argentino. Con il passare dei giorni vengono fuori dettagli sempre più inquietanti, testimonianza di una situazione particolare che circondava il Diez.

I magistrati stanno lavorando duramente per cercare di capire cosa sia realmente accaduto, e le accuse cominciano a volare in maniera copiosa. Secondo le prime ricostruzioni delle indagini - come riporta oggi Tuttosport - sembra che proprio l'appartamento fittato dalla famiglia di Diego fosse decisamente inadeguato. Non solo dotato soltanto di un bagno chimico - accusa la Magistratura - ma addirittura senza nemmeno un defibrillatore. Quest'ultimo aspetto, soprattutto, ha destato particolare sconcerto viste le condizioni in cui versava Maradona.