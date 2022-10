Mario Rui all'intervallo: "Sembra una gara facile, ma non è così. Continuiamo così nella ripresa"

Nell'intervallo di Napoli-Sassuolo, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn

Nell'intervallo di Napoli-Sassuolo, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn: "E' un buon risutlato, dal punteggio sembra una partita facile ma non è così. Sappiamo che quando ci prendono in contropiede ci mettoono in difficoltà. E'una squadra giovane con molta qualità, quindi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo perchè sicuramente sarà un'altra partita nel secondo tempo".