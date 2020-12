Mario Rui distrutto dai quotidiani: "Errore grave e letale! Ci mette un po' a capire una cosa..."

Gara da dimenticare per Mario Rui contro la Lazio. Voti bassissimi sui quotidiani per il terzino. Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "Rimane passivo, ad attendere che Lazzari prenda iniziative, e poi ci infila dentro l'errore in uscita, che è letale". Stesso voto, 4.5, per La Gazzetta dello Sport: "L'errore in uscita, commesso sul secondo gol laziale, è grave". Mezzo voto in più, 5, per Tuttosport: "Ci mette un po' a capire che il Napoli difende a quattro. Suo l'errore che causa il raddoppio laziale".