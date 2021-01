Marsiglia, Villas-Boas: "Stiamo trattando Milik con il Napoli, ma non ho parlato con lui"

L'allenatore dell'OM André Villas-Boas è stato interpellato in conferenza stampa sul possibile approdo all'Olympique Marsiglia di Arek Milik: "Non è vero che in questi giorni sto parlando con Milik. Abbiamo avviato le trattative con il Napoli come club, ma a questo pensa Pablo Longoria (direttore sportivo, ndr)", le dichiarazioni del tecnico biancazzurro sull'attaccante in uscita dal Napoli.