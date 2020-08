Matvienko-Napoli, l'ennesimo incrocio: ad un passo dall'Arsenal a gennaio ed un mese fa

Sfumato Gabriel, il nome più caldo per la difesa del Napoli da diversi giorni è diventato Mykola Matvienko, classe '96 dello Shakhtar, capace di disimpegnarsi da terzino oltre che da centrale di sinistra per le grandi qualità tecniche. E' incredibile che, proprio dopo il brasiliano, ci sia un'altra sorta di incrocio tra Napoli ed Arsenal che, evidentemente per potenzialità e soprattutto progetto tecnico (Arteta, scuola Guardiola, punta tantissimo sull'uscita difensiva dal basso), finiscono sugli stessi obiettivi. Matvienko infatti è stato forse il primo obiettivo dell'Arsenal per quella casella, ma a gennaio l'affare saltò proprio quando sembrava ormai definito - con tanto di dichiarazioni dell'agente del difensore ucraino - per un mancato accordo a fronte della richiesta dello Shahtar di circa 30mln di euro per un giocatore in scadenza 2021. I gunners poi per la stampa inglese ci hanno provato anche un mese fa, trovando l'apertura dello Shakhtar ad una cifra più bassa, ma non abbastanza anche in questo caso secondo l'Arsenal per un giocatore che la prossima estate può svincolarsi e che da gennaio può già accordarsi con un altro club. Ora sull'ex obiettivo dell'Arsenal, che ha definito l'affare Gabriel, c'è il Napoli.