Mazzocchi a Prime: "Calzona ci ha dato molta fiducia, ha detto che possiamo fare un gran calcio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video: "Avresti mai pensato di giocare contro il Barcellona con la maglia azzurra? “All’epoca ci avrei riso, ma quando hai un sogno cerchi di raggiungerlo in qualsiasi modo. Con i sacrifici e la passione poi ti ritrovi sul campo ad affrontare il Barcellona con la tua squadra”.

Come sono state queste ultime ore col cambio di panchina? “Sono state ore un po’ di difficili, perché quando cambi allenatore è una sconfitta un po’ per tutti. E’ arrivato un nuovo allenatore che ci ha dato i concetti base da portare in campo. Ci ha spiegato che dobbiamo ritrovare un po’ di compattezza. Se sarà così penso che potremmo fare buonissime cose. In così poco tempo è difficile stravolgere le cose, ma ci ha dato dei concetti da seguire. Ha detto che possiamo fare un gran calcio perché siamo una squadra forte. Ci ha dato molta fiducia in questi due ultimi allenamenti, non ci resta che andare in campo e mettere tutto sia per noi che per questa gente”.