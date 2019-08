Mediaset a sorpresa: "Il Napoli si inserisce per Lukaku! Milik sul piatto, ma la Juve può chiudere domani"

Romelu Lukaku resta uno dei nomi caldi per questa sessione estiva di mercato. La Juventus ci lavora ormai in maniera incessante, e domani Fabio Paratici volerà in Inghilterra per cercare di chiudere i giochi, inserendo anche Dybala nella trattativa. L'Inter resta alla finestra ma, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbe anche l'inserimento del Napoli sull'attaccante belga: "Al contrario, il Napoli, terzo incomodo, deve utilizzare la stessa strategia della Juventus, con l'idea di cedere Milik per avere Lukaku, offrendo un conguaglio allo United. Ma prima di tutti, adesso, c'è la Juve. E tra 24 ore sapremo molto probabilmente come andrà a finire".