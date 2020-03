Mediaset - ADL non concede permessi agli stranieri: nessuna 'fuga' da Napoli

A differenza di quanto accaduto con Juventus e Inter, con permessi accordati ai loro tesserati per andare via da Torino e Milano, il Napoli ha deciso che nessun calciatore può lasciare il capoluogo partenopeo. A riferirlo è l'edizione online di Sportmediaset, secondo cui il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe imposto agli stranieri di restare in città.

LA VOLONTA' DELLA SOCIETA' - La società ha deciso di non "liberare" nessuno, questo tenuto anche conto del fatto che un'eventuale partenza comporterebbe per i giocatori un isolamento di 14 giorni al momento del loro arrivo a casa e una ulteriore e uguale quarantena al rientro in Italia. Cosa per cui, al momento, tutti restano a Napoli e dovranno farlo fino a nuove eventuali disposizioni.