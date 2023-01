Meret a KKN: "Continuiamo così per evitare situazioni spiacevoli! Sugli obiettivi..."

Alex Meret, portiere del Napoli, sabato dopo la vittoria sul campo della Salernitana è intervenuto anche al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

Obiettivi personali? Per me indossare la maglia del Napoli è motivo d'orgoglio, l'obiettivo è continuare a fare ciò che sto facendo. Sto dimostrando di essere affidabile, ma devo lavorare ancora parecchio per migliorare. Solo con l'aiuto del mister e dei compagni potremo toglierci tante soddisfazioni. Leader? Tutti siamo in fiducia, quando vinci è più facile. Bisogna mantenere questa mentalità".