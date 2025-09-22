Repubblica su Lucca: "Avrà spazio per dimostrare che 40 mln non sono stati gettati al vento?"

"Lorenzo Lucca avrà lo spazio per dimostrare che 40 milioni non sono stati gettati al vento?". Questo l'interrogativo che si pone Antonio Corbo sull'edizione odierna di Repubblica, parlando dell'attaccante destinato a sedersi in panchina questa sera per fare ancora una volta spazio a Rasmus Hojlund.

Molti danno Lucca titolare. Altri la conferma di Hojlund. Sembra più razionale la seconda ipotesi. Il turnover, per chi legge nella mente di Conte, può cominciare quando il Pisa è stato già disilluso. Segue una riflessione al contrario: ma Lucca avrà lo spazio per dimostrare che 40 milioni non sono stati gettati al vento?" si chiede Corbo.

