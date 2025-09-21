Sky, Caressa avvisa il Napoli: “Milan, che solidità! È 1° in Europa per xG concessi e tiri subiti!”

Fabio Caressa, giornalista e commentatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club parlando dei temi attuali della Serie A. Nello specifico, Caressa si è sofffermato ad analizzare il rendimento del Milan di Allegri, avversario del Napoli alla quinta giornata e serio contendente per lo Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Milan ha dato grande prova di solidità. E’ primo per xG concessi e xG per tiro concessi nei top 5 campionati europei. 2ª per tiri subiti, distanza dei tiri subiti e ingressi in area. Parliamo di tutti i top 5 campionato europei non solo in Italia. Concede 0,2xG a partita, cioè un quarto di gol a partita e la seconda è il Newcastle a 0,5 cioè comunque poco ma è il doppio”.