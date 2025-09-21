Sky, Caressa avvisa il Napoli: “Milan, che solidità! È 1° in Europa per xG concessi e tiri subiti!”
TuttoNapoli.net
Fabio Caressa, giornalista e commentatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club parlando dei temi attuali della Serie A. Nello specifico, Caressa si è sofffermato ad analizzare il rendimento del Milan di Allegri, avversario del Napoli alla quinta giornata e serio contendente per lo Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Il Milan ha dato grande prova di solidità. E’ primo per xG concessi e xG per tiro concessi nei top 5 campionati europei. 2ª per tiri subiti, distanza dei tiri subiti e ingressi in area. Parliamo di tutti i top 5 campionato europei non solo in Italia. Concede 0,2xG a partita, cioè un quarto di gol a partita e la seconda è il Newcastle a 0,5 cioè comunque poco ma è il doppio”.
Pubblicità
Le Interviste
Nesti: "Non giudico il Napoli col City, ma per ora Inter è l'unica squadra internazionale in Italia"
Copertina McTominay: “Scudetto? Ho ancora la pelle d’oca, sogno di rivincerlo! Sul Man City..." di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
22 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Pisa
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i pagliacci a lezione da KDB, il pugno in faccia da ko, la clamorosa occasione per Conte e l'eroico Politano
Fabio TarantinoDi Lorenzo: "Mi assumo la responsabilità, dispiace aver complicato il ritorno in Champions"
Daniele RodiaRileggi liveManchester City-Napoli 2-0 (Haaland 56', Doku 65'): vince il City con due gioielli di Haaland e Doku
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..."
Francesco CarboneBeukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com