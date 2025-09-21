L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli può andare in mini fuga, ma occhio al Milan! A San Siro va schiacciato, oppure..."

Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di Canale 21 con il suo editoriale, ha parlato della situazione del Napoli dopo la sconfitta con il Manchester City. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli dopo 15 partite cade a Manchester contro il City che conferma il suo buon momento: dopo aver battuto lo United nel derby ben 3-0 e dopo aver battuto il Napoli 2-0, va sul campo dell'Arsenal - che quest'anno è considerata con il Liverpool la grandissima favorita della Premier e una delle grandi favorite della Champions - e pareggia. Secondo i tabloid inglesi e i giornalisti inglesi, l'Arsenal quest'anno è la più quotata delle inglesi, perfino in Champions. Eppure è andata lì e ha pareggiato, non stava vincendo, a dimostrazione di come la squadra di Guardiola stia crescendo in un buon momento. Il Napoli perde dopo 15 partite, perde perché dopo 20 minuti resta in 10 uomini. Ovviamente ne abbiamo parlato a botta calda, ma i commenti poi si sono sprecati per tutta la settimana. Il Napoli gioca in posticipo domani sera e quindi si può permettere di osservare l'andamento di tutte le altre. È chiaro che è subito partita l'anti-conte. Ho partecipato personalmente e toccato con mano l'umore dei salotti del nord, voi sapete che Sky, TeleLombardia, Sportitalia, continuamente propongono dibattiti e salotti e tra questi ovviamente vige ormai il ritrito coro: 'Conte bravo solo in campionato, in Europa non è buono. Conte non è adatto all'Europa, Conte non sa giocare a livello europeo, Conte è buono solo nei campionati'...

Peccato che uno come Arrigo Sacchi - che ha sempre bacchettato e fustigato la mentalità italiana molto provinciale, molto sparagnina che non propone un calcio europeo - abbia detto che la squadra più europea che c'è in Italia è il Napoli di Antonio Conte. E lo ha detto prima di vedere la partita di Manchester. Io devo dire una cosa, mi piace molto l'onestà intellettuale, e a botta calda giovedì sera partì un'analisi che non mi piacque, quella di dire che anche nei primi 20 minuti il Napoli aveva giocato col blocco basso. Non era vero affatto, tant'è vero che il giorno dopo il bravissimo analista che avremo con noi domani sera, Ciccio Troise, mi ha scritto dicendo: 'Avevi ragione tu, ho rivalutato i primi 20 minuti del Napoli, li ho rianalizzati e il Napoli non ha affatto giocato con blocco basso'. Se l'è giocata. E vogliamo ricordarci che nei primi 20 minuti c'è stata una sola palla gol: quella di Beukema che Donnarumma - che nel contratto evidentemente col City ha firmato un miracolo a partita. lo ha fatto con lo United lo ha fatto anche su Beukema, perché andar giù con quella velocità quella rapidità per un bestione di 1,96 m di 90 kg è solo da grandissimi portieri - dopo è chiaro la partita era quella. Dovevamo difendere il fortino.

L'uscita di De Bruyne è codificata e matematica, tant'è vero che lo stesso calciatore già si stava avviando verso la panchina appena il Napoli ha chiamato la sostituzione, già sapeva di suo che la sua gara era finita. Quindi polemiche inutili, stupide. Il Napoli ha sei partite adesso, quelle vere, prima di affrontare il Chelsea, campione del mondo, all'ultima al Maradona, per fare i punti necessari per andare direttamente agli ottavi che sarebbe un'impresona perché il Napoli non è tra le prime otto squadre d'Europa, perlomeno sulla carta. Riuscisse a fare 16-17 punti andrebbe direttamente agli ottavi. Li può fare? Beh, deve vincere assolutamente le tre partite in casa. Questo è fuori discussione. Sporting, Qarabag e Eintracht sono tre partite importanti, complesse, come hanno dimostrato lo Sporting che ha vinto facile la prima, il Qarabag addirittura ha fatto esonerare l'allenatore del Benfica che si è preso a Mourinho, che incontreremo noi tra l'altro. E l'Eintracht Francoforte. Sono tre gare complesse, ma sicuramente alla portata del Napoli. Il Napoli quindi deve fare i suoi nove punti sicuri in casa e poi deve andare a caccia di punti in trasferta tra Copenaghen - che ha mostrato che in casa non è affatto un cliente facile - tra il Benfica di Mourinho e il PSV Einhoven. Sono partite complesse, ma il Napoli da lì deve tornare almeno con cinque punti. Poi l'ultima si vedrà. Il Napoli ha il primo obiettivo, che è un obiettivo, ripeto, non dichiarato: poter arrivare agli ottavi direttamente sarebbe qualcosa di sensazionale. Oppure, come è più probabile, entrare ai play-off. Ma ai play-off ci può arrivare in due modi: dal nono al sedicesimo posto e allora è testa di serie, dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto e allora la doppia sfida di play-off diventa più dura. Il Napoli ha tutto per entrare perlomeno nelle prime sedici d'Europa. Calma e gesto e testa al campionato. Cosa dice il campionato? La Juve è imperfetta, ha frenato a Verona, ha avuto due decisioni arbitrali sbagliate contro, va detto chiaramente che il rigore dato a Verona non è generoso ma di più, l'espulsione al giocatore del Verona c'era tutta, è stato derubricato a giallo, ha ragione Tudor a doversi lamentare, però se guardiamo la partita della Juventus... non meritava di vincerla. Anzi, ai punti, se vogliamo parlare in termini da boxe, il Verona avrebbe meritato di più.

Quindi il Napoli ha la grande occasione per andare in fuga, in mini fuga, domani sera. Anche perché poi alle sue spalle sta salendo un Milan che comincia a essere pericoloso. Dietro franano Fiorentina e Lazio, clamorosamente la Fiorentina, la Lazio molto sfortunata nel derby. Ka Roma ripartirà con un gol del separato in casa Pellegrini. Poi l'Atalanta che mette il Torino in ginocchio, noi andremo a Torino fra poche giornate. Attenzione al Milan: ha l'occasione per diventare una grande del campionato. Io non credevo nel Milan e continuo a non essere convinto del Milan, ma ora ha l'occasione per inserirsi nel gruppo che conta perché ha il Napoli e poi la Juventus. Se il Milan esce da queste due partite con molti punti, si iscrive anche alla lotta a Scudetto. Un Milan ridimensionato dal Napoli che deve schiacciarlo in testa subito. domenica prossima, per evitare che diventi pericoloso, e poi con la Juventus, è un Milan ridimensionato che potrebbe non essere più in grado di competere per il titolo, ma solo per la Champions. Le prossime due partite ci diranno chi è il Milan di questa stagione, ma il Napoli ne sarà protagonista perché lo affronterà direttamente. Ma testa al Pisa, mai sottovalutare una piccola del campionato, mai e poi mai. Farà turnover? Conte? Che tipo di turnover? Massiccio? Cambierà sistema di gioco? Passerà per questa occasione al 4-3-3? Tutte domande che non hanno risposta e a me francamente interessano poco. A me interessa che ci sia la mentalità giusta, il morale giusto e non si torna da Manchester con il morale basso, lo ha detto Conte chiaramente e soprattutto con i principi di gioco giusti. Giocherà De Bruyne? Giocherà Di Lorenzo? Penso di sì. Su tutto il resto c'è un dubbio, ma i dubbi alimentano però la competitività interna e quindi non fanno abbassare la guardia. E questo è il momento invece di dare il massimo, perché ora si entra veramente nel vivo del campionato e della Champions".