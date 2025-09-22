Sorpresa Rrahmani, Gazzetta: "Possibile novità per la sfida al Pisa"

Tentazione Amir Rrahmani: il difensore ha recuperato dall'infortunio muscolare e Conte ha la tentazione di farlo giocare contro il Pisa. Questa è, secondo quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la possibile sorpresa nella formazione del Napoli col difensore kosovaro in ballottaggio con Sam Beukema.

"Rrahmani ha recuperato e potrebbe essere lui l’ultima sorpresa nell’undici titolare contro il Pisa. Il centrare kosovaro, uno dei leader dei campioni d’Italia, si era fermato per un problema muscolare con la sua nazionale e sembrava potesse rientrare a San Siro contro il Milan. Ma ieri Amir ha dato risposte positive e Conte è tentato di rilanciarlo dal 1’ al posto di Beukema" si legge sulla rosea.