Meret, Natan e non solo: Mazzarri pensa ad una sorpresa a centrocampo per il Genoa

Che Napoli contro il Genoa? Con Victor Osimhen, destinato al massimo alla panchina nella sfida di sabato, a guidare l'attacco sarà ancora una volta Giovanni Simeone, a caccia di un gol che manca dalla sfida in Supercoppa con la Fiorentina. In formazione potrebbe esserci anche la sorpresa Hamed Traorè, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il Cholito, un gol in campionato contro i 5 di Retegui, sostituirà ancora Osimhen nel tridente, mentre ai suoi fianchi agiranno Kvara e Politano. Al rientro dall’inizio dopo la panchina di San Siro con il 3-5-1-1: domani, però, sarà di nuovo 4-3-3. Con Meret e Natan, rispettivamente fuori dal Monza e dalla Roma, e la sorpresa Traore in tasca. La rifinitura di oggi spiegherà ogni cosa.