Meret non vuole dualismi: con l'arrivo di Kepa può rinnovare per un anno per andare in prestito

L’intesa economica per il rinnovo è stata raggiunta da più di un mese ma l’accordo è in stand-by perché il portiere friulano attende le strategie del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è ad un passo da Kepa, l’erede di Ospina, riporta quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il direttore sportivo Giuntoli è in pressing da molto tempo sul portiere che ha esperienza, spessore internazionale, ama partecipare alla costruzione della manovra: "I Blues pagheranno circa il 70% dell’ingaggio, almeno sei milioni di euro. Il club di De Laurentiis per lo stipendio del portiere basco investirà circa 2,3 milioni di euro. Si tratta sui bonus, i Blues ne vorrebbero tre complessivi per obiettivi di squadra in campionato e Champions League. Nel corso della prossima settimana l’affare potrebbe sbloccarsi.

Con il probabile acquisto di Kepa, la permanenza di Meret sarebbe in bilico. L’intesa economica per il rinnovo è stata raggiunta da più di un mese ma l’accordo è in stand-by perché il portiere friulano attende le strategie del Napoli. Meret potrebbe decidere di andare altrove per evitare il dualismo illustre, il Torino rappresenta un’opzione concreta magari con il rinnovo per un solo anno e il conseguente prestito al club granata".