Mertens-Callejon, entro 48 ore la risposta sui rinnovi: cifre e dettagli di offerte e controproposte

In casa Napoli continuano a tenere banco le situazioni legate ai rinnovi di Dries Mertens e José Maria Callejon. Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a fare chiarezza prima sul belga, al quale il Napoli ha già fatto un'offerta importante per prolungare l'accordo di un altro paio di stagioni, confermandogli sostanzialmente lo stesso stipendio da 4,2 milioni all'anno attuale. Di par suo, però, 'Ciro', come lo chiamano i tifosi del San Paolo, vorrebbe altri tre anni di contratto, non soltando due, più un bonus alla firma più alto, anche se quest'ultimo non sembra essere un fattore determinante.

MILAN SU CALLEJON - Oltre all'ex PSV, c'è il dossier José Maria Callejon da riprendere in mano. Il Napoli l'ha già fatto, avanzando a Manuel Garcia Quilon di fatto la stessa proposta fatta a Mertens: rinnovo biennale alle stesse cifre attuali. Lo spagnolo guadagna 3,5 milioni annui, ma con il prolungamento avrebbe chiesto un aumento del salario fino a superare i 4 milioni di euro. Se il club azzurro non accetterà Callejon comincerà a guardarsi intorno. Ci sono le offerte cinesi e una tentazione chiamata Milan, ma nulla di più. Entro 48 ore il Napoli attende la risposta definitiva di entrambi.