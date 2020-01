Mertens in Belgio, Gattuso chiarisce: "Va a curarsi da una distrazione agli adduttori, torna mercoledì"

Dries Mertens è volato in Belgio a causa di un problema fisico e non tornerà a Napoli prima di mercoledì prossimo. Ad annunciarlo è Gennaro Gattuso, che in conferenza stampa ha risposto a precisa domanda per chiarire la situazione legata al belga: "Mertens non ha toccato palla per tre giorni, aveva fastidi, abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori: ha un edema, distrazione agli adduttori. Va a farsi manipolare dal suo uomo di fiducia a casa, in Belgio, e tornerà mercoledì sera qui".

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE