Mertens lunedì a Napoli e sprinta verso il campo: ecco quando può rientrare

Il percorso di riabilitazione di Dries Mertens è quasi arrivato alla fine. L'attaccante belga tornerà a Castel Volturno nella giornata di lunedì e - riferisce il Corriere dello Sport - per capire se potrà andare in panchina subito con lo Spezia oppure bisognerà attendere la terza tappa del 2021: la gara con l'Udinese del 10 gennaio. In ogni caso sono stati rispettati i tempi stimati il giorno dopo la grande paura sul campo dell'Inter.