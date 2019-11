Mertens non esulta, Gazzetta: "Forse sperava di diventare capitano"

Dries Mertens segna ma non esulta ad Anfield. Per quale motivo? Prova a dare delle risposte l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che forse si aspettava di essere capitano, essendo il più anziano, ma non solo: "L’amarezza è tanta, è stato messo in dubbio il suo impegno, il suo attaccamento alla squadra. Ma lui è un leader e lo si capisce nel modo in cui tutta la squadra, compreso i panchinari, lo abbraccia al gol, teste e braccia basse, un rito di gruppo più che una esultanza. Del resto le tre settimane che hanno sconvolto il Napoli sono ancora lì. Lasciano ferite difficili da rimarginare".