Mertens: "Orgoglioso di essere nella storia, dopo Diego provo a superare Hamsik entro Natale"

"Sono molto felice per la doppietta perché sono sempre più nella storia del Napoli e questo mi rende orgoglioso". Così Dries Mertens commenta il suo traguardo delle 116 reti che lo porta a superare Maradona nella classifica dei bomber azzurri all-time al secondo posto.

"Ho superato Diego che è stato l'idolo assoluto di questa città e adesso spero di raggiungere anche Marek che è a 5 gol di distanza. A Marek non dico nulla, ma spero di poterlo superare presto, magari entro Natale. Questo traguardo è una gioia personale ma anche per la squadra perchè io tengo sempre al risultato del Napoli prima che per me stesso. Era importante tornare a vincere fuori casa, perchè ci dà grande morale"