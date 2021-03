Mertens show ed i quotidiani lo esaltano: "Leader pure non è al top!"

Show di Mertens contro la Roma, voti altissimi sui quotidiani per la doppietta all'Olimpico.

Voto 7.5 per La Gazzetta dello Sport, che titola: "Leader vero, anche quando non è al meglio. La sua prima doppietta stagionale è pesantissima e fa volare il Napoli".

Voto identico, 7.5, per il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport: "Il falso Mertens non spreca quel contropiede, il vero Mertens la mette con il tiro a Ciro, nell'angolo libero. E poi a porta vuota ritrova una doppietta dopo 18 mesi".