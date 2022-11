Messico, Lozano dopo l'eliminazione: "E' molto dura per me, non me l'aspettavo. Mi scuso con tutti"

"Ho cercato di fare la differenza in ogni pallone, ma i risultati non sono arrivati".

Cosa Succede alla nazionale? "Non lo so, quelli che devono analizzare la situazione sono i leader e vedere cosa è meglio ora per la Selezione. Non ci è bastato, le ultime due partite siamo riusciti a fare di più, ma questo è il calcio. Voglio solo ringraziare i tifosi e la mia famiglia, che ci hanno sostenuto".

I ringraziamenti ai tifosi messicani: "Ringrazio sempre tutti i tifosi messicani e mi scuso, per me è stata una cosa molto dura, non me l'aspettavo. L'ho vissuta come la vivo ogni giorno e dandomi al massimo. Ho cercato di fare la differenza in ogni pallone, ma i risultati non sono arrivati".