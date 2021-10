"Mi ha dei detto scimmia? Vieni a dirmelo in faccia": Koulibaly e la ricostruzione degli insulti razzisti

L’offesa e le scuse immediate da parte della Fiorentina, che non cancellano comunque l'accaduto. Sull'edizione odierna di Tuttosport c'è la ricostruzione del finale di gara del Franchi macchiato dai soliti episodi di razzismo: "Tutto e accaduto a fine partita, subito dopo l’intervista a bordocampo quando Koulibaly ha sbottato, infuriato, verso gli spalti: 'Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirlo' rivolgendosi verso un tifoso avversario che lo aveva insultato. Non è mancata la pronta reazione della Fiorentina che con il direttore generale Joe Barone ha chiesto scusa al giocatore e al Napoli per l’accaduto.

Ma andiamo per ordine: a raccontare l’episodio è stata l’emittente DAZN che ha parlato pure di ululati nei confronti di altri due giocatori del Napoli ovvero Osimhen e Anguissa che non hanno reagito, se non con un sorriso. Il difensore senegalese invece ha risposto infastidito e ha portato alla luce l’episodio da condannare. La Procura Federale sta indagando e sono stati già ascoltati il difensore e il bordocampista"