Milik, 5 milioni per rinnovare e 50 milioni per essere ceduto

Arek Milik. Se ne parla sempre così tanto e come pochi riesce a dividere le opinioni. In molti ne esaltano le qualità tecniche e la capacità di movimento senza palla, in tanti altri ne evidenziano le carenze in area di rigore e la mancanza di quella famelica voglia di gol dei bomber.

I numeri spesso sono stati dalla parte del polacco, ma c’è un numero che invece mette in discussione il suo futuro. O meglio, una data: giugno 2021. Questa la data di scadenza di un contratto che se non verrà rinnovato costringerà in maniera quasi automatica il Napoli a mettere il classe ’94 sul mercato.

Richieste altissime. Per rinnovare il suo contratto, Milik chiede una cifra vicina ai 5 milioni di euro, richieste ritenuta fuori mercato dal Napoli e da Aurelio De Laurentiis. La strada imboccata, anche dopo l’intesa per il rinnovo di Mertens, pare chiara: a fine stagione sarà addio, ma nessuno pensi a sconti o favori. La valutazione che il Napoli fa di Milik supera i 50 milioni: per portarlo a casa servirà l’offerta giusta.