Milik, primi contatti con l'Inter per giugno: il Napoli vorrebbe cederlo a gennaio

Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto col Napoli il prossimo giugno, è sempre alla ricerca di una nuova destinazione. Secondo quanto riportano i colleghi di Fcinternews.it, l’Inter avrebbe preso informazioni con l’euntourage dell'attaccante polacco per la prossima estate. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe provare a cederlo nella prossima finestra di trattative per provare a monetizzare il più possibile, circa 10-15 milioni, facendo leva sulla voglia di giocare del calciatore per non perdere l’Europeo.