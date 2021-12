Moviola Cds: “Gol annullato una finezza: Giroud interferisce, complimenti al VAR!”

L'arbitro Massa salvato dal Var Di Paolo in occasione del gol del Milan, giustamente annullato nel finale della sfida al Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che nella sua moviola spiega perchè la rete di Kessie fosse irregolare: "E' stato il VAR Di Paolo (meno male c’era lui a Lissone) a salvare la partita di Massa, fino a quel momento piatta, da sufficienza pulita. L'annullamento del gol di Kessie per fuorigioco precedente di Giroud (e vi spiegheremo perché lo è) è una finezza, complimenti.

AI momento del tocco in avanti di Kalulu, Giroud è a terra e davanti a lui, sdraiato come lui, c'è Juan Jesus: il contatto fra i due è evidente, forse non voluto, ma Giroud muove anche le gambe quando il pallone passa da quelle parti. Bravo Di Paolo a chiamare l'OFR, fa bene l'arbitro a giudicarlo interferente. Come avrebbe dovuto fare ieri Irrati (e non Nasca) in Atalanta-Roma, se il VAR lo avesse chiamato (come avrebbe dovuto)".