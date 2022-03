Moviola CdS: "Cioffi non si dà pace, ma il rosso a Pablo Marì c'è. Molto severo il giallo a Osimhen"

Voto 6 da parte del Corriere dello Sport per l'arbitro Francesco Fourneau, alla prima presenza in stagione con il Napoli.

© foto di TuttoSalernitana.com

Voto 6 da parte del Corriere dello Sport per l'arbitro Francesco Fourneau, alla prima presenza in stagione con il Napoli. Di seguito la moviola del quotidiano: "Braccio largo di Rrahmani nell’anticipare Deulofeu: giallo e squalifica per il centrale del Napoli che salterà la trasferta di Bergamo. Osimhen segna il terzo gol ma è leggermente oltre Pablo Marì, ultimo difensore dell’Udinese. Corretto non estrarre cartellini quando Di Lorenzo tampona Silvestri in uscita bassa (ecco spiegato il maxi-recupero, sei minuti) .

Non si dà pace Cioffi, tecnico dell’Udinese sull’espulsione di Marì al 38’ della ripresa, che però interviene violentemente su Zielinski. Molto severo il giallo inflitto a Victor Osimhen (che la prende di mano, da terra, su un rimbalzo fortuito), anche lui prossimo alla squalifica".