Moviola CdS distrugge Kruzliak: "Arbitro scarso, diventa una corrida! C'era un rosso per lo Spartak"

Completamente da dimenticare l'arbitraggio di Kruzliak, direttore di gara della sfida del Maradona. Voto 4 per la moviola del Corriere dello Sport: "Un arbitro scarso, almeno per quello che ha fatto vedere ieri al Maradona. E lo slovacco Ivan Kruzliak, di cose, ne ha fatte vedere diverse: due OFR (la revisione sul campo), ben 12 cartellini gialli (a fronte di 26 falli fischiati, in pratica un giallo ogni due falli) e due rossi. In mezzo, una miriade di decisioni sbagliate, come l’aver graziato subito Caufriez. La partita è diventata una corrida".

Giusto il rosso a Mario Rui, arrivato grazie al Var, ma ci sono stati vari errori: "Quando Caufriez interviene a forbice su Osimhen, il cartellino più appropriato sarebbe stato il rosso: duro, incurante dell’incolumità dell’avversario. L’esterno russo verrà espulso nel finale, ancora su Osimhen".