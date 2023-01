Moviola CdS: "Manca un rosso alla Salernitana! Sul braccio di Gyomber..."

La direzione di Daniele Chiffi in Salernitana-Napoli è complessivamente sufficiente, anche se il Corriere dello Sport segnala una piccola sbavatura

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La direzione di Daniele Chiffi in Salernitana-Napoli è complessivamente sufficiente, anche se l'edizione odierna del Corriere dello Sport segnala una piccola sbavatura nella serata del direttore di gara veneto. Il quotidiano giudica infatti discutibile il giallo comminato a Pirola: "Col fermo immagine, l’intervento su Osimhen è da rosso per chiara occasione da gol, Lovato sta dietro al contatto, il nigeriano andava in porta".