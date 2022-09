Moviola Gazzetta - Gol Kim regolare. Lazzari-Mario Rui, perché Sozza non va al Var?

Moviola della Gazzetta dello Sport della sfida accesissima tra Lazio e Napoli che parte dalle proteste biancocelesti per il gol di Kim

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Moviola della Gazzetta dello Sport della sfida accesissima tra Lazio e Napoli che parte dalle proteste biancocelesti per il gol di Kim: "Le proteste della Lazio sono per un presunto fallo del difensore azzurro su Luis Alberto prima dell'arrivo del pallone ma la spinta è leggerissima e lo spagnolo nemmeno cade per terra". Poi l'episodio che ha mandato su tutte le furie Maurizio Sarri: "Al 22' della ripresa, percussione di Lazzari in area napoletana fermata da Mario Rui: il braccio del difensore è largo e alto, ad altezza volto. Sozza fa continuare e non viene richiamato al monitor da Fabbri. Perché?".