Moviola Gazzetta: "Rosso Hysaj e rigore Napoli? Nessun errore del Var e non è il primo caso"

Tante polemiche, soprattutto da Roma, per l'arbitraggio di Di Bello in Napoli-Lazio. La moviola de La Gazzetta dello Sport, sull'episodio del rigore, con potenziale rosso a Hysaj e invece rigore per il Napoli, scrive: "Un ribaltamento di fronte che può colpire per la repentinità forse, ma che non vede errori di applicazione del protocollo Var né nella conclusione a cui il fischietto pugliese giunge. Non è certo la prima volta che col Var si ribalta una situazione in pochi istanti".