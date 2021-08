Moviola Gazzetta: "Sbagliano Var e Di Bello sul gol di Pandev, era tutto regolare"

Per La Gazzetta dello Sport, non era da annullare il gol di Pandev: "Meret esce nella traiettoria di Buksa che va verso il pallone (tenendolo sempre sott’occhio, tranne che nell’ultimo secondo) non cercando il portiere per evitare di danneggiarlo. Pandev segna, Di Bello vede e convalida, il Var Fabbri interviene a sproposito e il direttore di gara al monitor ci ripensa. Gol annullato ingiustamente, Di Bello è indotto in errore ma avrebbe dovuto confermare".