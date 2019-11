Mundo Deportivo - Fabiàn frena sul rinnovo col Napoli: aspetta l'assalto del Barcellona

'Fabiàn ha frenato sul rinnovo del Napoli perchè aspetta l'avanzata del Barcellona'. Lo scrive Mundo Deportivo, molto informato sulle vicende di casa blaugrana, che racconta di un calciatore pronto a valutare le offerte per lasciare il Napoli dopo il clima teso che si è generato in casa azzurra. Secondo Mundo Deportivo, Fabiàn per questa situazione che si è creata ha deciso di frenare sull'offerta di rinnovo di De Laurentiis, cercando una via d'uscita. Il Barcellona, si spiega, è da tempo interessato al calciatore con Abidal che lo ha già visionato dal vivo in più occasioni (l'ultima contro il Lecce, ndr) ed anche il calciatore conosce del gradimento del club iberico ma al momento non vuole fare nessuna mossa per il momento.