Nainggolan: "Parlai col Napoli quand'ero al Cagliari, ma per soldi non mi conveniva"

Radja Nainggolan, centrocampista dell'Anversa ed ex calciatore di Roma e Inter, ha raccontato un retroscena di mercato nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Prima della Roma parlai col Napoli, ma non c'era ancora il budget che ha oggi. A livello di piazza è sempre stata una piazza importante, ma dal punto di vista economico se dovevo andare via da Cagliari per andare al Napoli non era molto conveniente per me e la mia famiglia".